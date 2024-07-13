بزشكيان لأميركا: إيران لا ولن تستجيب للضغوط

وفي بيان بعنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" نشرته صحيفة "طهران تايمز" اليوم، قال بزشكيان: "على الولايات المتحدة أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها".وأضاف أن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي لعام 2015 بفعل خلافات داخلية وبدافع الانتقام.وأبدى بزشكيان استعداده للدخول في "حوار بناء" مع الدول الأوروبية، لوضع العلاقات على المسار الصحيح، كما قال إن إيران ستوسع علاقاتها مع جيرانها.وأشاد الرئيس الايراني بالصداقة مع الصين وروسيا اللتين وقفتا إلى جانب بلاده كما قال، واصفا الأخيرة بأنها حليف إستراتيجي.