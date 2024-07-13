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عربي و دولي

الخارجية السورية توضح موقف دمشق بشأن عودة العلاقات مع تركيا

2024-07-13 | 10:45
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الخارجية السورية توضح موقف دمشق بشأن عودة العلاقات مع تركيا
الخارجية السورية توضح موقف دمشق بشأن عودة العلاقات مع تركيا

ذكرت وزارة الخارجية السورية، السبت، إن أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا يجب أن "تُبنى على أسس واضحة"، مشيرة إلى أن عودة العلاقات بين البلدين تعتمد على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل 2011.

وأضافت الخارجية السورية، في بيان، تعليقاً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ترتيبات للقاء نظيره السوري بشار الأسد: "سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية".
ونقلت الوكالة السورية عن بيان الخارجية، قولها إن المبادرة التركية يجب أن تبنى على أسس في مقدمتها "انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً".
الخارجية السورية توضح موقف دمشق بشأن عودة العلاقات مع تركيا

عربي و دولي

وزارة الخارجية السورية

سوريا

تركيا

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