القناة 13 الإسرائيلية: إصابة 4 إسرائيليين بجروح جراء إطلاق صواريخ من لبنان على كريات شمونة شمالي "إسرائيل"

بينما تسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، السبت، في سقوط مئات الشهداء والجرحى، وضع تقرير إعلامي مصداقية الرئيس الأميركي جو بايدن على المحك.

فقد ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن "إسرائيل" استخدمت في هجومها 5 قنابل ضخمة، تزن الواحدة منها ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام) في هجومها الدامي على المواصي.