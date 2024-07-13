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عربي و دولي

السعودية: ندين مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

2024-07-13 | 13:17
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السعودية: ندين مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
السعودية: ندين مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

أعربت السعودية عن "إدانتها بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة"، السبت.

وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، فقد "جددت المملكة مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق، دانت مصر الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي، التي أسفرت عن إستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر "دانت بأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خانيونس المليئة بالنازحين، بما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".
وطالبت مصر "إسرائيل" بـ"الكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما شددت على أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".
وأكدت مصر أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخز".
السعودية: ندين مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

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