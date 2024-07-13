"لن نتردد في توسيع العمليات".. الحوثيون يعلّقون على هجوم المواصي

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع التالي:

"- تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الأوضاع في قطاع غزة وآخرها ارتكاب العدو الصهيوني مجزرة اليوم راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.

- التخاذل العربي والإسلامي شجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم وعلى مرأى ومسمع العالم.

- القوات المسلحة اليمنية وضمن تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم لتؤكد أنها مستمرة في موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان والحصار .

- ستعمل القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وبحسب إمكانياتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني.

- القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

