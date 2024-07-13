مصدران مصريان: محادثات غزة توقفت حتى تظهر "إسرائيل" جديتها

كشف مصدران مصريان لـ"رويترز"، ليل السبت، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت "حتى تظهر إسرائيل جديتها".

ويأتي هذا التطور في أعقاب هجوم "إسرائيل" الدامي على مواصي خان يونس، السبت، الذي إستشهد وأصيب خلاله مئات الفلسطينيين.

وبعد ساعات من الهجوم، قال مصدر مصري رفيع إن "إسرائيل تعمل على استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن التوصل إلى صفقة، لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي".

وأكد المصدر أن "مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة، وعدم طرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد".