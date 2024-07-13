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حماس: هنية أشار إلى أن الحركة تعاطت بإيجابية مع المقترح الأخير للتوصل إلى إتفاق بينما وضع نتنياهو العراقيل
2024-07-13 | 16:37
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حماس: هنية أشار إلى أن الحركة تعاطت بإيجابية مع المقترح الأخير للتوصل إلى إتفاق بينما وضع نتنياهو العراقيل
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