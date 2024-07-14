بايدن عن واقعة إطلاق النار: لدي رأي ولكن ليس لدي أي حقائق!

وأضاف بايدن في بيان أنه "ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة".

وتابع: "أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات".

واختتم قائلا: أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر".

ورداً على سؤال صحفي: هل تعتقد أن هذه كانت محاولة اغتيال لـ ترامب؟

أجاب الرئيس الأميركي: لدي رأي ولكن ليس لدي أي حقائق.