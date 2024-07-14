إدانات دولية واسعة للهجوم على ترامب... إليكم أبرزها

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "منزعج من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس (الأميريكي السابق) ترامب".

كما أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك في منشر للرئيس أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس"، الأحد.

وقال أردوغان في منشوره: "أدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية المرشح الرئاسي السيد دونالد ترامب".

ومن مصر، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعرض الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب لمحاولة اغتيال.

وقال السيسي في بيان: "تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب".

كما أكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.

أمّا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فشدد اليوم الأحد على أنه "يجب علينا الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية".

كذلك قال الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن "العنف السياسي غير مقبول أبدا".