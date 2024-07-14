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عربي و دولي

بعد محاولة إغتياله.. ترامب يتحدث عن منع "إنتصار الشر"

2024-07-14 | 09:01
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بعد محاولة إغتياله.. ترامب يتحدث عن منع &quot;إنتصار الشر&quot;
بعد محاولة إغتياله.. ترامب يتحدث عن منع "إنتصار الشر"

طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأميركيين بالاتحاد ومنع "انتصار الشر"، وذلك بعد محاولة لاغتياله خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال ترامب في منشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال"، الأحد: "أشكر الجميع على أفكارهم وصلواتهم بالأمس، لأن الله وحده هو الذي منع حدوث ما لا يمكن تصوره".
وأضاف ترامب: "لن نخاف، لكن بدلا من ذلك سنبقى صامدين في إيماننا ومتحدين في وجه الشر".
وتابع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية: "حبنا للضحايا الآخرين وعائلاتهم"، مضيفا أنه يصلي "من أجل شفاء الجرحى، ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قتل بشكل مروع".
وتابع: "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأميركيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار".
وقال المرشح الجمهوري إنه يتطلع للتحدث للأمة من ويسكونسن، حيث يعقد المؤتمر الوطني للحزب هذا الأسبوع.
وكان ترامب قد قال إنه أصيب برصاصة في أذنه، وذلك بعد إجلائه من التجمع الانتخابي السبت.
وكتب على منصته "تروث سوشال": "أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى. من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".
 
بعد محاولة إغتياله.. ترامب يتحدث عن منع "إنتصار الشر"

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

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