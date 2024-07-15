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عربي و دولي

بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب: السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل"

2024-07-15 | 02:10
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بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب: السياسة يجب ألا تكون &quot;ميدانا للقتل&quot;
بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب: السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل"

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن  إلى "خفض التوتر" بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهوري، قائلا إن الانتخابات الأميركية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على دونالد ترامب.

وقال بايدن في خطاب من المكتب البيضوي في البيت الأبيض "أريد أن أتحدث إليكم الليلة حول الحاجة إلى خفض التوتر في حياتنا السياسية"، مشددا على أن السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل".
وأضاف "إننا جميعا نواجه فترة اختبار مع اقتراب موعد الانتخابات. وكلما زادت المخاطر، ازدادت المشاعر حماسة. بغض النظر عن مدى قوة قناعاتنا، يجب ألا نسمح أبدا بأن تنحدر إلى العنف (...) لقد حان الوقت للتهدئة".
بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب: السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل"

عربي و دولي

ترامب

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