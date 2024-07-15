ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يشيدان بتميز العلاقات بين البلدين ويؤكدان السعي لتعزيزها بكافة المجالات

ادعى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد "كتائب القسام" محمد الضيف نجحت، ولكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات".