ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يشيدان بتميز العلاقات بين البلدين ويؤكدان السعي لتعزيزها بكافة المجالات

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن المرشّح لولاية ثانية جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، بأنه يحابي الأثرياء، في حين وصفته حملة المرشّح الديمقراطي بأنه "متطرّف" ومناهض للإجهاض.
اختار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.
ادعى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد "كتائب القسام" محمد الضيف نجحت، ولكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات".