إصابة 3 مستوطنين قرب نابلس و3 جنود للإحتلال شمالي رام الله



أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بإصابة 3 إسرائيليين بجروح طفيفة في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس، فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين بنيران صديقة شمال رام الله في الضفة الغربية.

وأضافت القناة الإسرائيلية بحدوث حالة استنفار في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قوات كبيرة تمشط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذي العملية.

وقالت مصادر لقناة "الجزيرة" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز دير شرف قرب نابلس بعد الحادثة.

وأفادت مراسلة "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رامين شرق طولكرم بعد إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب القرية.

كما أصيب 3 آخرون من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران صديقة عند حاجز بيت إيل شمال رام الله.

ومن جهة أخرى، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة البيرة قرب رام الله.

وأفاد مراسل "الجزيرة" بوقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقيلية وطوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية من جهة حاجز تياسير العسكري شرقي المدينة، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال عند أطرافها.



