بالفيديو - أول ظهور علني لترامب بعد محاولة إغتياله

نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير ثقافة العدو قوله: "نأمل التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة، وفي حال تم التوصل إلى صفقة تبادل سنوقف الحرب مدة شهرين"

وأشار الوزير، بحسب الصحيفة إلى أن "علاقة نتنياهو بغالانت تحتاج تحسينا ويتم بذل جهود للحفاظ على استقرار الائتلاف الذي سيطول عمره في حال تم التوصل للتسويات المطلوبة"





