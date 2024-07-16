بالفيديو - أول ظهور علني لترامب بعد محاولة إغتياله

أول ظهور علني لترامب بعد محاولة إغتياله pic.twitter.com/01zsfLaDQ2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 16, 2024
أول ظهور علني لترامب بعد محاولة إغتياله pic.twitter.com/01zsfLaDQ2
اشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في رسالة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، الى إن "المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب مستعد للعمل "على الفور" كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية، إذا تم انتخابه في تشرين الثاني".
نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير ثقافة العدو قوله: "نأمل التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة، وفي حال تم التوصل إلى صفقة تبادل سنوقف الحرب مدة شهرين"وأشار الوزير، بحسب الصحيفة إلى أن "علاقة نتنياهو بغالانت تحتاج تحسينا ويتم بذل جهود للحفاظ على استقرار الائتلاف الذي سيطول عمره في حال تم التوصل للتسويات المطلوبة"