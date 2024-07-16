الكرملين: روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه زيلينسكي بـ"قمة سلام"
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنّ روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يتحدث عن "قمة سلام"، قبل القبول بأي دعوة لإجراء محادثات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه".
وكان زيلينسكي قال، أمس الاثنين، إنّ روسيا يجب أن تكون ممثلة في القمة الثانية بشأن النزاع في أوكرانيا، بعد محادثات على مستوى عالٍ جرت في سويسرا الشهر الماضي ولم تحضرها موسكو.