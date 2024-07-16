ماكرون يقبل استقالة الحكومة ويكلفها تصريف الأعمال

قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال بعد فشله في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وقال قصر الاليزيه إن هذه الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة" فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة ويكافح ائتلاف من أجل تشكيلها.

وأضافت الرئاسة "لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود الى القوى الجمهورية للعمل معا" للوصول الى ائتلاف.