الخارجية الأميركية: سنواصل الضغط على إسرائيل للانخراط في عملية تؤدي إلى حل دائم للصراع مع الفلسطينيين

نصر الله: لمن يحاول ترهيبنا بالموت من أميركا و"إسرائيل" والغرب وبعض الداخل اللبناني نحن قوم لا نخاف الحرب ولا نخشاها لأن أقصى ما يمكن أن تأتي به هو الشهادة