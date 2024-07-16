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الخارجية الأميركية: تقديراتنا أن وقف إطلاق النار في غزة سيفتح المجال لاتفاق يحل الأزمة بين إسرائيل وحزب الله
2024-07-16 | 13:57
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الخارجية الأميركية: تقديراتنا أن وقف إطلاق النار في غزة سيفتح المجال لاتفاق يحل الأزمة بين إسرائيل وحزب الله
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