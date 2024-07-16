أبو حمزة : لا زلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت ونقول لأسرانا إن تحريركم آت لا محالة رغم أنف العدو

قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة : "لا زلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت"، مضيفاً: "كيد العدو في رفح ضعيف حيث العبوات الناسفة فخر الصناعات الجهادية".





وتابع ابو حمزة: "العدو يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية في قطاع غزة، نؤكد أن حضور المقاومة ميدانيا فعال في مختلف المناطق."

واضاف: "تمكّنا من الإجهاز على قوة صهيونية من نقطة الصفر في الشجاعية، وعبواتنا الناسفة فخر صناعتنا أحرقت جنود العدو في الشجاعية وغيرها."

وشدد ابو حمزة على ان "التنكيل بالأسرى الفلسطينيين يعكس حالة الهمجية والظلم الممنهج"، مضيفاً: "أسرانا على سلم أولويات المقاومة، وتحريرهم آت لا محالة رغم أنف العدو وغطرسته."

واضاف: "نؤكد على استمرار النفير والقتال بكل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر العدو."

ولفت الى ان "كيد الأعداء ضعيف في رفح وحي الشابورة ويبنا وتل السلطان حيث العبوات الناسفة التي ألهبت دبابات المعتدين."

واضاف: "ندعو إلى تشكيل جبهة عربية إسلامية موحدة تستأصل الكيان المسخ من بلادنا."