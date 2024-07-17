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عربي و دولي

أكسيوس: نتنياهو يناور خلف الكواليس لاستعادة ود ترامب

2024-07-17 | 02:18
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أكسيوس: نتنياهو يناور خلف الكواليس لاستعادة ود ترامب
أكسيوس: نتنياهو يناور خلف الكواليس لاستعادة ود ترامب

كشف موقع "أكسيوس"، أن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإصلاح العلاقات مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد تكون حققت تقدما ملموسا في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الزعيم الجمهوري.

وأشار الموقع إلى أن حلفاء نتنياهو التقوا مع ترامب في أربع مناسبات على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية لمحاولة إصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ذهب أحد هؤلاء الحلفاء إلى حدّ إحضار نسخة من كتاب لنتنياهو إلى لمنتجع الرئيس السابق "مار ايه لاغو" وقراءة مقاطع تمدح ترامب، وفقا لأحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي أشار إلى أنه "في كل مرة اعتقدنا فيها أننا نجحنا في تجاوز هذا الأمر، اكتشفنا أنه لم ينجح وأن ترامب لا يزال غاضبا".

ووفقا لأكسيوس، فإن مساعدي نتنياهو قلقون من أن العلاقات لن تكون وثيقة كما كانت عليه خلال فترة ترامب الأولى إذا فاز في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة جعلتهم يتفاءلون بحذر  بعد أن شارك ترامب فيديو لنتنياهو يدين فيه محاولة الاغتيال يوم السبت، على منصته "تروث سوشال".

وفي مقابلة عام 2021، اتهم ترامب نتنياهو بعدم الولاء لقبوله فوز بايدن بدلا من دعم ادعاءاته بتزوير الانتخابات رغم كل ما فعله لإسرائيل ونتنياهو شخصيا.

وقال ترامب، آنئذ: "لم أتحدث إليه منذ ذلك الحين. اللعنة عليه."

 

أكسيوس: نتنياهو يناور خلف الكواليس لاستعادة ود ترامب

عربي و دولي

جو بايدن

أميركا

دونالد ترامب

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