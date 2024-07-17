نتنياهو: سنحقق أهدافنا من خلال الضغط السياسي والعسكري!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اننا "سنحقق أهدافنا من خلال الضغط السياسي والعسكري"، معتبرا اننا "نتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة الاسرى، ونحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري".

واشار في رد على تساؤلات من أحزاب المعارضة، الى انني "لن أرد على كل الافتراءات التي وجهتموها لي".



ورأى نتنياهو أن "حماس في حالة ضغط حاليا بسبب إصراري على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون، وقالوا إن حماس فكرة وقلت سنواصل تدمير الحركة"، معتبرا أنهم "تذرعوا أن مواصلة الحرب والضغط العسكري سيؤثر على العلاقات مع أميركا لكني أصريت على موقفي".





واضاف نتنياهو، أن "زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر في المفاوضات"، معتبرا أننا "لو اعتمدنا على مواقف وتصريحات نواب المعارضة لما حققنا أيا من أهداف الحرب".