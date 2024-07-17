بـ6 وساطات إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 1558 أسيراً

وبالتالي يصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تبادلهم البلدان في الوساطات الإماراتية الست إلى 1558 أسيرا من الجانبين.وكانت روسيا أعلنت عن تبادل جديد لأسرى الحرب مع أوكرانيا، أفرج بموجبه كل من البلدين عن 95 جنديا، بعد أقل من شهر على صفقة مماثلة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في ختام عملية مفاوضات، عاد 95 عسكريا روسيا كانوا يواجهون خطر الموت في الاحتجاز، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضافت: "في المقابل تمت إعادة 95 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 95 أسير حرب أوكرانيا أعيدوا إلى وطنهم من روسيا.وقال زيلينسكي إن جميعهم من أفراد الجيش، ووجه الشكر لدولة الإمارات على مساعدتها في تسهيل صفقة التبادل.