أول إتصال بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس إيران الجديد
هنأ ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات، خلال أول إتصال هاتفي بين الزعيمين اللذين أشادا بـ"تطور العلاقات الثنائية"، بعد نحو عام ونصف من استعادة العلاقات بين البلدين.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بزشكيان لتهنأته بالفوز في الانتخابات.
وخلال الاتصال أشاد الزعيمان "بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة"، وأكدا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".