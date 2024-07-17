أول إتصال بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس إيران الجديد

هنأ ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات، خلال أول إتصال هاتفي بين الزعيمين اللذين أشادا بـ"تطور العلاقات الثنائية"، بعد نحو عام ونصف من استعادة العلاقات بين البلدين.