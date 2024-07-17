مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: رئيس الوزراء الجديد أقر زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة