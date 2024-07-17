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هيئة البث الإسرائيلية: مظاهرة لآلاف الإسرائيليين في تل أبيب تطالب نتنياهو بإبرام صفقة قبل سفره إلى واشنطن
2024-07-17 | 14:23
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هيئة البث الإسرائيلية: مظاهرة لآلاف الإسرائيليين في تل أبيب تطالب نتنياهو بإبرام صفقة قبل سفره إلى واشنطن
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