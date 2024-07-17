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عربي و دولي

رئيس الموساد: نتنياهو يعرقل مفاوضات غزة بـ"مراقبة السكان"

2024-07-17 | 15:00
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رئيس الموساد: نتنياهو يعرقل مفاوضات غزة بـ&quot;مراقبة السكان&quot;
رئيس الموساد: نتنياهو يعرقل مفاوضات غزة بـ"مراقبة السكان"

إعتبر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيا، الأربعاء، أن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نقاط جديدة خلال المفاوضات مع حركة حماس من شأنه أن يحبط الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف برنيا أن "الخلاف الحالي سببه إصرار نتنياهو على آلية مراقبة لحركة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكشفت الصحيفة أن الوسطاء "ينتظرون رد إسرائيل فيما يتعلق بنقطتين، الأولى عودة (المسلحين) إلى شمال قطاع غزة، والثانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح على الحدود مع مصر"، على أن تبدأ المفاوضات بعد تلقي الرد الإسرائيلي.
وذكر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من فريق التفاوض أمام مجلس الوزراء المصغر، أن "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق لأن حركة حماس في وضع صعب، مع ضرورة اغتنام الفرصة لأن الاتفاق على التفاصيل سيستغرق أسابيع".
وفي السياق ذاته، حذر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت نتنياهو، من أن السيطرة على محوري نتساريم وفيلادلفيا قد يتسبب في فشل صفقة التبادل"، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وقال غالانت إنه "يجب الانسحاب من المناطق المبنية من محور فيلادلفيا (على الحدود مع مصر)، في إطار صفقة التبادل".
وأضاف: "سنعرف كيف نسيطر مجددا على محوري نيتساريم (يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه) وفيلادلفيا إن تطلب الأمر".
رئيس الموساد: نتنياهو يعرقل مفاوضات غزة بـ"مراقبة السكان"

عربي و دولي

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بنيامين نتنياهو

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