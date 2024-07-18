"إعتقلنا 4 مشتبه بهم للتحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة لحزب الله".. هذا ما أعلنته شرطة إسبانيا!

اعلنت الشرطة الإسبانية إنها "اعتقلت أربعة مشتبها بهم، ثلاثة في إسبانيا وواحد في ألمانيا، في إطار تحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة لحزب الله اللبناني".

وأوضحت الشرطة أن "التحقيق بدأ في إسبانيا، حيث رصدت الشرطة شركات إسبانية يملكها مواطنون لبنانيون المولد تتاجر بكميات كبيرة من أجزاء ومكونات طائرات عسكرية مسيرة قادرة على حمل متفجرات".



وذكرت الشرطة الإسبانية في بيان، إنه "استنادا إلى تحليل الوثائق التي توضح بالتفصيل تجارة مكونات الطائرات داخل أوروبا، فمن الممكن أن تكون جماعة حزب الله قد قامت بتجميع عدة مئات أو حتى آلاف الطائرات المسيرة باستخدام أجزاء تلك الطائرات. وأوضحت أن الطائرات الخفيفة، التي يصعب رصدها وإيقافها، كانت محملة بمتفجرات يصل وزنها إلى عدة كيلو غرامات ويتم إرسالها إلى داخل إسرائيل".



وذكر البيان إن "بقايا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله والتي عثر عليها في إسرائيل تتطابق مع نوع المكونات التي صادرتها الشرطة في إسبانيا وألمانيا".