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2024-07-18 | 12:29
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واشنطن بوست: أوباما انخرط في محادثات جدية حول مستقبل حملة بايدن وأبلغ مقربين له أن فرص فوز الأخير تقلصت
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