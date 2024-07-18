الخارجية السعودية: المملكة ترفض وتدين اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى وتبني الكنيست قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية

​اعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.



