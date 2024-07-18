منسّق العلاقات العربية في حملة ترامب مسعد بولس لـ"الجديد": نحن أمام مؤامرة أمنية على ترامب حتى ثبوت العكس خصوصاً أنّ إدارة بايدن كانت تمتلك معلومات حول استهدافه