أ.ف.ب عن مصدر بالشرطة الفرنسية: مهاجمة شرطي بسكين في باريس وإصابة المهاجم بالرصاص

مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": الحزب الديمقراطي يتوجه مبدئياً نحو خيار سحب ترشيح بايدن والنقاش اليوم في صفوف الحزب حول من سيخلفه في الترشح سيما وان لا اجماع على ترشيح نائبته كامالا هاريس