"الضغوط تتسارع".. قناة اميركية تكشف تطورات جديدة حول بايدن فهل ينسحب؟

فقد كشف عدد من الأشخاص المقربين من بايدن أن هناك تحولاً خلف الكواليس في انفتاح الأخير على سحب ترشحه رغم إصراره العلني على المضي قدماً في السباق، وفق ما ذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز الاميركية .

كما أفاد شخص مطلع على محادثات بايدن مع مساعديه أنه أظهر بالفعل في رأي بعض مساعديه، "علامات على أنه إذا كان مقتنعاً بعدم وجود طريق فإنه لن يمضي قدماً في هذا الأمر".

كذلك كشف شخص تحدث مع مسؤول كبير في حملة بايدن أن الأمر بات الآن يتعلق بتوقيت الانسحاب.

بدوره، قال مقرب من بايدن لـ "إن بي سي نيوز": "لقد اقتربنا من النهاية"، مؤكداً أن ذلك لا يزال قرار الرئيس.