الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:40
حفرية ديناصور تباع بمبلغ "لا يخطر على البال"
07:25
بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!
07:20
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!
2024-07-17
إتهام مسؤولة أميركية بالتخابر مقابل "وجبات سوشي"
2024-07-17
بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!
عربي و دولي
شبكة "ABC" عن مسؤول بالإدارة الأميركية: بايدن سأل عن استطلاعات الرأي بشأن وضع نائبته كامالا هاريس لو ترشحت للرئاسة
2024-07-18 | 16:56
A-
A+
شبكة "ABC" عن مسؤول بالإدارة الأميركية: بايدن سأل عن استطلاعات الرأي بشأن وضع نائبته كامالا هاريس لو ترشحت للرئاسة
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": الحزب الديمقراطي يتوجه مبدئياً نحو خيار سحب ترشيح بايدن والنقاش اليوم في صفوف الحزب حول من سيخلفه في الترشح سيما وان لا اجماع على ترشيح نائبته كامالا هاريس
مساعد لبايدن لشبكة "ABC": غير صحيح أن الرئيس منفتح على الانسحاب من الانتخابات وهو يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: واشنطن حذرت طهران سراً الشهر الماضي بشأن أنشطة بحث يمكن إستخدامها لصناعة سلاح نووي
شبكة "ABC" عن مسؤول بالإدارة الأميركية: بايدن سأل عن استطلاعات الرأي بشأن وضع نائبته كامالا هاريس لو ترشحت للرئاسة
عربي و دولي
"ABC"
مسؤول
بالإدارة
الأميركية:
بايدن
استطلاعات
الرأي
نائبته
كامالا
هاريس
ترشحت
للرئاسة
العودة الى الأعلى
"هآرتس": الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية
بن غفير: يجب ممارسة المزيد من الضغط العسكري في غزة ووقف تزويدها بالوقود إلى الأبد
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:53
أكسيوس: مطلق النار على ترمب استخدم منصات مشفرة تصعّب كشف محتوى رسائله والـ"أف بي آي" تتواصل مع شركات إلكترونية لكشف محتوى الرسائل
16:53
أكسيوس: مطلق النار على ترمب استخدم منصات مشفرة تصعّب كشف محتوى رسائله والـ"أف بي آي" تتواصل مع شركات إلكترونية لكشف محتوى الرسائل
16:27
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات تصديق الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
16:27
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات تصديق الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
16:10
مساعد لبايدن لشبكة "ABC": غير صحيح أن الرئيس منفتح على الانسحاب من الانتخابات وهو يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل
16:10
مساعد لبايدن لشبكة "ABC": غير صحيح أن الرئيس منفتح على الانسحاب من الانتخابات وهو يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل
يحدث الآن
رياضات متنوعة
23:39
إقفال ملعب في اسكتلندا بسبب غزو طيور النورس
رياضات متنوعة
23:37
بطل UFC يفاجئ مشجعاً شاباً بجلسة رياضية
كرة القدم
23:36
نجل زلاتان إبراهيموفيتش صفقة ميلان الجديدة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-03-29
بيسان اسماعيل تكشف موعد زفافها من خطيبها محمود ماهر
2024-07-13
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: العدو الصهيوني يرتكب مجرزة كبيرة بحق نازحين في المواصي وبعد ذلك يبرّر بأنه كان يريد استهداف قادة.. فهل هناك ظلم وإستبداد في الأرض أكثر من ذلك؟
2024-06-10
ضابط إسرائيلي: خط رفيع فصل عملية النصيرات عن الفشل الذريع
2024-05-06
بوتين يعطي أوامر بمناورات نووية.. والسبب؟
03:00
الحلبي بعد انتهاء الجلسة الوزارية: من الأولى ان تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان
2024-03-20
هدية قيمة من وزير الخارجية والمغتربين الى ياسمينا زيتون
بالفيديو
بالفيديو
16:31
ليل دموي في الجنوب جراء سلسلة غارات معادية على بلدات عدة... مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات
15:36
مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات عن الغارات التي استهدفت مساء بلدات مجدل سلم والجميجمة وشقرا
14:22
المشهد السياسي| بايدن سينسحب من السباق الرئاسي وهدنة القطاع قريبة
13:39
تصعيد إسرائيلي بين البقاع والجنوب.. والحزب يرد
13:30
مهرجان إهدنيات الدولي تفتتح صيف ٢٠٢٤ بأمسية تكريمية للفنان الياس الرحباني يحييها غسان الرحباني
13:20
النشرة الجوية 18-07-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
07:25
بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!
منوعات
07:25
بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!
عربي و دولي
10:09
"إعتقلنا 4 مشتبه بهم للتحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة لحزب الله".. هذا ما أعلنته شرطة إسبانيا!
عربي و دولي
10:09
"إعتقلنا 4 مشتبه بهم للتحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة لحزب الله".. هذا ما أعلنته شرطة إسبانيا!
عربي و دولي
08:18
شرطة عمان تكشف هوية المتورطين بحادثة الوادي الكبير
عربي و دولي
08:18
شرطة عمان تكشف هوية المتورطين بحادثة الوادي الكبير
محليات
14:46
بالفيديو - عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل سلم وعمليات رفع الانقاض مستمرة
محليات
14:46
بالفيديو - عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل سلم وعمليات رفع الانقاض مستمرة
منوعات
07:20
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!
منوعات
07:20
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!
محليات
15:36
مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات عن الغارات التي استهدفت مساء بلدات مجدل سلم والجميجمة وشقرا
محليات
15:36
مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات عن الغارات التي استهدفت مساء بلدات مجدل سلم والجميجمة وشقرا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024