بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب

إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب pic.twitter.com/pEFVXBsxko
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 19, 2024
إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب pic.twitter.com/pEFVXBsxko
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار في تل أبيب
ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "انفجار المسيّرة في تل أبيي دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها".
أعلن معهد الجيوفيزياء الأميركي تسجيل زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شمال تشيلي، بحسب وكالة "تاس".