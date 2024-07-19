خلل تقني يوقف العالم ويوم أسود لـ مايكروسوفت.. هذه آخر المستجدات

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)





وتعرضت البنوك وشركات الطيران والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم لانقطاعات واسعة النطاق، بعد أن أبلغت شركة مايكروسوفت عن انقطاع في أحد خدماتها الرئيسية عبر الإنترنت.

فيما قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، الجمعة، إنه لا يوجد دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران ومصارف وبورصات ووسائل إعلام، ناجم عن "هجوم إلكتروني".

يبدو أن المشكلة ناجمة عن تحديث من "كراود سترايك" CrowdStrike حسبما قال موظفو مايكروسوفت ومتخصصون خارجيون في مجال التكنولوجيا مطلعون على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأعلنت شركة مايكروسوفت إن "السبب الأساسي" لانقطاع تكنولوجيا المعلومات الشامل قد تم إصلاحه لتطبيقاتها، لكن "التأثير المتبقي" لا يزال يؤثر على بعض الخدمات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الخلل التقني العالمي أثر على بعض أنظمتها الإلكترونية، ونصحت المستخدمين بتجنب أي معاملات حتى يتم حل المشكلة.

كما ذكر مطار دبي الدولي أن العمل عاد إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي أثر على خدمة التصديقات للمسافرين عبر بعض شركات الطيران.

وفي الصين لم تتأثر الرحلات في مطاري بكين بالعطل التقني على ما قالت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت 6 مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز أن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.