إنفجار تل أبيب وتعليق من حركة حماس.. هذا ما جاء فيه

وأفادت شرطة العدو الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة أن انفجارًا قويًا مجهول المصدر وقع في مبنى بتل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أن عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات وصلوا إلى الموقع ويتعاملون مع الوضع.
فيما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الجمعة أن طائرة مسيرة "كبيرة جداً" استخدمت في الهجوم على تل أبيب، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح طفيفة. وشدد المسؤول على أن "خطأ بشرياً" كان وراء عدم اعتراض الطائرة المسيرة.
ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".