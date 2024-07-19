رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الإستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي إندلعت في غزة في أكتوبر 2023

عاجل
في اعلى درجات الحرارة "تعا بورد بـ لبنان" | التفاصيل في النشرة المسائية
في اعلى درجات الحرارة "تعا بورد بـ لبنان" | التفاصيل في النشرة المسائية
بطلة الاعلام جريحة لبنان كريستينا عاصي ترفع الشعلة الأولمبية | التفاصيل في النشرة المسائية
بطلة الاعلام جريحة لبنان كريستينا عاصي ترفع الشعلة الأولمبية | التفاصيل في النشرة المسائية
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
على عينك يا قضاء.. البورصة غير الشرعية رجعت | كل المعلومات في رادار النشرة المسائية
على عينك يا قضاء.. البورصة غير الشرعية رجعت | كل المعلومات في رادار النشرة المسائية
لحظة وفاة مايكروسوفت تعطل العالم.. ورقص لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية
لحظة وفاة مايكروسوفت تعطل العالم.. ورقص لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:20
فيديو - فرحة في مطار بيروت.. والسبب؟
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
07:19
رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!
07:05
بصورة.. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم
06:22
"خلل تقني" عطّل العالم... ما الأسباب المحتملة؟
عربي و دولي
رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الإستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي إندلعت في غزة في أكتوبر 2023
2024-07-19 | 09:20
A-
A+
رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الإستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي إندلعت في غزة في أكتوبر 2023
مقالات ذات صلة
رئيس محكمة العدل الدولية: واجبات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب
رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الإحتلال
محكمة العدل الدولية: "إسرائيل" سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة إستيطانية
رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الإستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي إندلعت في غزة في أكتوبر 2023
عربي و دولي
محكمة
العدل
الدولية:
الرأي
الإستشاري
الحالي
الحرب
إندلعت
أكتوبر
العودة الى الأعلى
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
شبكة "ABC" عن مسؤول بالإدارة الأميركية: بايدن سأل عن استطلاعات الرأي بشأن وضع نائبته كامالا هاريس لو ترشحت للرئاسة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:42
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
12:42
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
11:50
العفو الدولية: نرحب بقرار العدل الدولية وعلى "إسرائيل" إنهاء إحتلال فلسطين لوقف تأجيج الفصل العنصري والإنتهاكات
11:50
العفو الدولية: نرحب بقرار العدل الدولية وعلى "إسرائيل" إنهاء إحتلال فلسطين لوقف تأجيج الفصل العنصري والإنتهاكات
11:45
واشنطن: الهجوم على تل أبيب هو الحلقة الأحدث في أفعال الحوثيين المتهورة والمزعزعة للإستقرار
11:45
واشنطن: الهجوم على تل أبيب هو الحلقة الأحدث في أفعال الحوثيين المتهورة والمزعزعة للإستقرار
يحدث الآن
خاص الجديد
12:42
بطلة الاعلام جريحة لبنان كريستينا عاصي ترفع الشعلة الأولمبية | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
12:42
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
12:41
على عينك يا قضاء.. البورصة غير الشرعية رجعت | كل المعلومات في رادار النشرة المسائية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:40
لحظة وفاة مايكروسوفت تعطل العالم.. ورقص لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية
03:54
شركة كراود سترايك: خلل تقني بأحد الخوادم أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم
02:42
تغيّر في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
11:01
وزير الخارجية الفلسطيني: على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الإعتراف بالوجود غير الشرعي لـ "إسرائيل"
09:20
رئيس محكمة العدل الدولية: الرأي الإستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي إندلعت في غزة في أكتوبر 2023
05:54
إعلامية سورية شهيرة نسخة عن نجوى كرم
بالفيديو
بالفيديو
10:28
الميدان الجنوبي على إشتعاله.. وموفدنا ينقل آخر التطورات
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
07:48
عمليات نوعية وأكثر.. تحديثات الجوّ الحامي من جبهة الجنوب مع موفدنا
06:11
الحدث - محمد فريدة - 19-7-2024
06:10
هذه الخيارات التي تمتلكها المصارف في لبنان .. محمد فريدة يوضح !
06:08
محمد القاعدي عن استهداف "تل أبيب": الخيارات مفتوحة أمام قواتنا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن و منوعات
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
فن و منوعات
08:59
فيديو.. نصرالله يتحدث بالإنجليزية لأول مرة!
عربي و دولي
04:57
ترامب يهدد حماس: أعيدوا الرهائن قبل أن أصبح رئيساً.. وإلا!
عربي و دولي
04:57
ترامب يهدد حماس: أعيدوا الرهائن قبل أن أصبح رئيساً.. وإلا!
محليات
01:44
4 مسيّرات كانت في طريقها لـ "اسرائيل".. ما علاقة الجيش الاميركي؟
محليات
01:44
4 مسيّرات كانت في طريقها لـ "اسرائيل".. ما علاقة الجيش الاميركي؟
محليات
04:18
رداً على العدوان الاسرائيلي ليل أمس.. صاروخ جديد من صناعة الحزب يشعل المستوطنات!
محليات
04:18
رداً على العدوان الاسرائيلي ليل أمس.. صاروخ جديد من صناعة الحزب يشعل المستوطنات!
عربي و دولي
03:02
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار في تل أبيب
عربي و دولي
03:02
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار في تل أبيب
عربي و دولي
01:22
بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب
عربي و دولي
01:22
بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو للحظة وقوع طائرة مسيّرة في تل أبيب
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024