إنفجار ثانٍ في تل أبيب.. ماذا حدث؟

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الانفجار الثاني "لم يكن ذا طبيعة إجرامية أو أمنية"، مشيرة إلى أن "الأمر يتعلق بانفجار أسطوانة أكسجين داخل شقة سكنية".وأضافت: "كان العمال يقومون بإصلاح وحدة تكييف الهواء عندما وقع الانفجار، مما أدى إلى إصابة شخصين".