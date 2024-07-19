العدل الدولية: "إسرائيل" ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وقالت المحكمة الدولية إن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن.وأشارت المحكمة إلى أن "إسرائيل" سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل"، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية.وأشارت الى أنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.