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محكمة العدل الدولية: على "إسرائيل" تقديم تعويض عن الأضرار لكل الأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة
2024-07-19 | 10:27
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محكمة العدل الدولية: على "إسرائيل" تقديم تعويض عن الأضرار لكل الأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة
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محكمة العدل الدولية: على "إسرائيل" تقديم تعويض عن الأضرار لكل الأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة
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