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عربي و دولي

نتنياهو يعلّق على قرار محكمة العدل: الشعب اليهودي "لا يحتل أرضه"

2024-07-19 | 11:17
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نتنياهو يعلّق على قرار محكمة العدل: الشعب اليهودي &quot;لا يحتل أرضه&quot;
نتنياهو يعلّق على قرار محكمة العدل: الشعب اليهودي "لا يحتل أرضه"

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذي أكد أن وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه.

واعتبر نتنياهو أن "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة".
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أي قرار كاذب في لاهاي سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلي في أرض وطننا".
وفي رد فعل إسرائيلي آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
نتنياهو يعلّق على قرار محكمة العدل: الشعب اليهودي "لا يحتل أرضه"

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

محكمة العدل الدولية

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