بايدن يعلن إستئناف حملته الإنتخابية الأسبوع المقبل



أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيستأنف حملته الانتخابية لعام 2024 الأسبوع المقبل، وسط دعوات متزايدة له للانسحاب من السباق الرئاسي، ضد منافسه الجمهوري وسلفه، دونالد ترامب.