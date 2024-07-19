بايدن يعلن إستئناف حملته الإنتخابية الأسبوع المقبل
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيستأنف حملته الانتخابية لعام 2024 الأسبوع المقبل، وسط دعوات متزايدة له للانسحاب من السباق الرئاسي، ضد منافسه الجمهوري وسلفه، دونالد ترامب.
وقال بايدن في بيان رسمي، إن "رؤية دونالد ترامب المظلمة للمستقبل لا تتعلق بمن نحن كأميركيين، وسويا كحزب ديمقراطي وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه".
وتابع بايدن: "إنني أتطلع إلى العودة إلى حملتي الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة فضح تهديدات أجندة مشروع دونالد ترامب لعام 2025".