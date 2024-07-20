ترامب يقدم وعداً لزيلينسكي في حال فوزه بالرئاسة

وكتب المرشح الجمهوري للرئاسيات على منصته تروث سوشال "سأجلب السلام إلى العالم وأنهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح"، وذلك في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة.وأضاف ترامب أنه سينهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في كانون الثاني المقبل إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من تشرين الثاني المقبل.ووصف الرئيس الأميركي السابق (2017-2021) الاتصال الذي أجراه الجمعة مع الرئيس الأوكراني "بالجيد جدا"، وأكد أن أوكرانيا وروسيا سيكون بمقدورهما التفاوض بخصوص اتفاق لإنهاء العنف وتمهيد الطريق نحو الرخاء، حسب تعبيره.وتعهد ترامب أمس الجمعة، في خطاب ألقاه وأعلن فيه قبول ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسيات، بإنهاء "كل أزمة دولية خلقتها الإدارة الحالية، ومن ذلك الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا"، وفق تعبيره، كما تعهد بإنهاء حرب غزة.وأكد زيلينسكي، من جهته، حصول المكالمة الهاتفية التي هنّأ فيها ترامب على تسميته رسميا مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري.وكتب على حسابه في منصة إكس "شددتُ على الدعم الحيوي من كلا الحزبين ومجلسي الكونغرس الأميركي لحماية حرية أمتنا واستقلالها".وأضاف "اتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش، في اجتماع وجها لوجه، الخطوات الواجب اتخاذها نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.