الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

صحف عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم المسيرة "يافا" التي ضربت تل أبيب: الهجوم بمثابة 7 أكتوبر جديد

2024-07-20 | 05:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
صحف عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم المسيرة &quot;يافا&quot; التي ضربت تل أبيب: الهجوم بمثابة 7 أكتوبر جديد
صحف عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم المسيرة "يافا" التي ضربت تل أبيب: الهجوم بمثابة 7 أكتوبر جديد

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل جديدة حول هجوم الطائرة المسيّرة "يافا" التي استهدف فجر امس فيها القوات اليمنية تل أبيب وأدت إلى مقتل "اسرائيلي" وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين.

وذكرت الصحيفة أن التفاصيل الجديدة حول هجوم الطائرة بدون طيار الليلة على مبنى سكني في وسط تل أبيب، والتي قتل فيها شخص اسمه يفغيني برادر، تشير إلى أنها أطلقت على ما يبدو من اليمن وقطعت حوالي 2000 كيلومتر.

وبينت الصحيفة أن "بعض الطرق التي سلكتها المسيّرة كانت جديدة مقارنة بالحوادث السابقة، من أجل جعل الأمر صعبا ومربكا لأنظمة الكشف في الجيش الإسرائيلي".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، كان الرأس الحربي للطائرة بدون طيار "صغيرا نسبيا ويحتوي على عدة كيلوغرامات من المتفجرات"، وهذا "سمح برحلة طويلة، ونتيجة لذلك كان مدى الضرر محدودا".

وبحسب الصحيفة "لا يزال مسار الرحلة الكامل قيد التحقيق، ولكن وفقا للتقييمات الأولية لـ"الجيش الإسرائيلي"، مرت الطائرة بدون طيار أيضا عبر سيناء وعبرت البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لـ"إسرائيل".

وقد وقع الانفجار على بعد حوالي 100 متر من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأميركية.

اما القناة 12 الاسرائيلية فاشارت الى ان المسيرة المفخخة، التي أطلق عليها الحوثيون اسم "يافا" والتي انفجرت الليلة الماضية وسط تل أبيب، حلقت في طريق جديد، منطلقة من اليمن باتجاه مصر، ثم البحر الأبيض المتوسط ومن هناك إلى عمق الأراضي الإسرائيلية، بعد أن حلقت على ارتفاع منخفض.

كما كشفت صحيفة "كالكاليست" نقلا عن مصدر وصفته بـ "الكبير" في جيش الإحتلال أن هجوم المسيّرة "يافا" على تل أبيب يُعد بمثابة السابع من أكتوبر/تشرين الأول لأنظمة "الدفاع الجوي الإسرائيلي."

وبحسب ما أوردته "كالكاليست" نقلا عن المصدر فإن نجاح الحوثيين بإطلاق مسيّرة مفخخة تقطع مسافة أكثر من ألفي كلم وتصل حتى وسط البلاد يعدّ فشلا مدويا لأنظمة الدفاع الجوي، وينذر بانتهاء عصر "السماء الصافية"، في إشارة إلى طبقات أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي إسرائيل.

وأضاف المصدر العسكري الذي وصفته الصحيفة "بالكبير" أن هذا التطور يضع حدا للتفوق النوعي لسلاح الجو الإسرائيلي من خلال عجز وسائل الإنذار المبكر عن اكتشاف المسيّرة، كما أن هناك فجوة في المعلومات الاستخباراتية للتنبيه من الهجمات مسبقا.

صحف عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم المسيرة "يافا" التي ضربت تل أبيب: الهجوم بمثابة 7 أكتوبر جديد

عربي و دولي

تل ابيب

يافا

الاحتلال

اليمن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعرضت لهجومين.. إصابة سفينة قبالة المخا
كتائب القسام: فجرنا عين نفق بقوة إسرائيلية راجلة غرب رفح

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الإمارات ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية
07:55

الإمارات ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية

رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي.

07:55

الإمارات ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية

رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي.

تقرير: بايدن يشعر بـ"الخيانة"
07:27

تقرير: بايدن يشعر بـ"الخيانة"

أخبر مصدران شبكة "إن بي سي نيوز" أن الرئيس الأميركي جو بايدن "شعر بالخيانة من الديمقراطيين" الذين يحاولون إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

07:27

تقرير: بايدن يشعر بـ"الخيانة"

أخبر مصدران شبكة "إن بي سي نيوز" أن الرئيس الأميركي جو بايدن "شعر بالخيانة من الديمقراطيين" الذين يحاولون إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024