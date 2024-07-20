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عربي و دولي

صفقة الأسرى.. نتنياهو "متردّد" والضغوط تتصاعد

2024-07-20 | 05:35
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صفقة الأسرى.. نتنياهو &quot;متردّد&quot; والضغوط تتصاعد
صفقة الأسرى.. نتنياهو "متردّد" والضغوط تتصاعد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد في التصديق على صفقة مع حركة حماس قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو لم يأذن حتى الآن لوفد المفاوضات بالعودة إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تموز المقبل، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها حكومته لإبرام اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تتسبب بعزلة دبلوماسية متزايدة لتل أبيب.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعمل يوميا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وأضاف سوليفان أن اللقاء الذي سيجمع نتنياهو بالرئيس بايدن سوف يركز على "وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات".
في الأثناء، يطالب عشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء نتنياهو بالتوقيع على صفقة لإعادة ذويهم قبل رحلته المرتقبة إلى واشنطن.
وقد أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 أن أغلب الإسرائيليين يؤيدون صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
وخلال مشاورات أمنية ترأسّها نتنياهو يوم الخميس الماضي، شدد رئيس الأركان هرتسي هليفي على ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل فورية.
وتشهد "إسرائيل" احتجاجات شعبية تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار المتواصل في غزة.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدّة الخلافات وتبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء وقادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس. 
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن نتنياهو يتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن عليه.
صفقة الأسرى.. نتنياهو "متردّد" والضغوط تتصاعد

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

حماس

غزة

إسرائيل

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Aljadeed
إعلان هام لغالانت قد يحرج نتنياهو: حان وقت إستعادة الأسرى
"نيويورك تايمز" عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي: هناك اعتقاد بأن بايدن لن يتنحى عن السباق الرئاسي قبل زيارة نتنياهو لواشنطن وهو لا يرغب في منح الاخير الرضا نظرا لتوتر علاقتهما مؤخرا

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