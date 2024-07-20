جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني وافق على الهجوم ضد الأهداف الحوثية في الحديدة في اجتماع طارئ اليوم.

ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين.