جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!
أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني وافق على الهجوم ضد الأهداف الحوثية في الحديدة في اجتماع طارئ اليوم.
ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين.
فيما أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إسرائيل تصرفت بمفردها في الهجوم على الحوثي بدون أي تدخل عسكري أميركي.