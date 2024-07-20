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عربي و دولي

مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة بعد ضربة اليمن

2024-07-20 | 16:04
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مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة بعد ضربة اليمن
مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة بعد ضربة اليمن

أعلنت مصر يوم السبت إنها تتابع بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، محذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أنها القاهرة "تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اليمنية، وتطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وشددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرةً مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الإستقرار.

كما دعت مصر كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة، وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسئولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.

وأعادت مصر "التأكيد على موقفها الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق إلى القطاع، وذلك على ضوء أن تلك هي الخطوة الرئيسية والضرورية لاحتواء التوتر، والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى".

مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة بعد ضربة اليمن

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مصر

الخارجية المصرية

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حرب غزة

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