الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إيلات في مرمى صواريخ اليمن.. و"إسرائيل" تتحدث عن تفعيل منظومة "السهم 3"

2024-07-21 | 00:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيلات في مرمى صواريخ اليمن.. و&quot;إسرائيل&quot; تتحدث عن تفعيل منظومة &quot;السهم 3&quot;
إيلات في مرمى صواريخ اليمن.. و"إسرائيل" تتحدث عن تفعيل منظومة "السهم 3"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأحد أن "الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخاً أطلق باتجاه إيلات".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "تم اعتراض صاروخ أرض - أرض أطلق باتجاه إيلات، وذلك بواسطة منظومة "السهم 3"  خارج أراضي إسرائيل".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش نجحت في إعتراض صاروخ أرض - أرض اقترب من الأراضي الإسرائيلية من اليمن باستخدام نظام الدفاع الجوي".
وقال إن "الصاروخ لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، منوها إلى أن "صافرات الإنذار دوت تحسبا لاحتمال سقوط شظايا".
وختم أن "الحادثة انتهت".
غير أن الجيش الإسرائيلي أو وسائل الإعلام لم تذكر شيئا بشأن ما إذا سقطت الشظايا داخل "إسرائيل" أو حدوث أضرار.
إيلات في مرمى صواريخ اليمن.. و"إسرائيل" تتحدث عن تفعيل منظومة "السهم 3"

عربي و دولي

إيلات

اليمن

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل سفره إلى واشنطن.. نتنياهو يلتقي فريق التفاوض
إيلات تهتز في مساء ناري وسلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مجدداً.. كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالنفايات بإتجاه الجنوب
03:14

مجدداً.. كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالنفايات بإتجاه الجنوب

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.

03:14

مجدداً.. كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالنفايات بإتجاه الجنوب

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.

روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود
02:57

روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود والبحر الأسود.

02:57

روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود والبحر الأسود.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024