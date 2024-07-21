إيلات في مرمى صواريخ اليمن.. و"إسرائيل" تتحدث عن تفعيل منظومة "السهم 3"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأحد أن "الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخاً أطلق باتجاه إيلات".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "تم اعتراض صاروخ أرض - أرض أطلق باتجاه إيلات، وذلك بواسطة منظومة "السهم 3" خارج أراضي إسرائيل".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش نجحت في إعتراض صاروخ أرض - أرض اقترب من الأراضي الإسرائيلية من اليمن باستخدام نظام الدفاع الجوي".

وقال إن "الصاروخ لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، منوها إلى أن "صافرات الإنذار دوت تحسبا لاحتمال سقوط شظايا".

وختم أن "الحادثة انتهت".

غير أن الجيش الإسرائيلي أو وسائل الإعلام لم تذكر شيئا بشأن ما إذا سقطت الشظايا داخل "إسرائيل" أو حدوث أضرار.