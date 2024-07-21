قبل سفره إلى واشنطن.. نتنياهو يلتقي فريق التفاوض

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو متردد في التصديق على صفقة مع حركة حماس قبل سفره إلى واشنطن.وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن نتنياهو لم يأذن -حتى الآن- لفريق التفاوض بالعودة إلى العاصمة القطرية لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تموز الجاري، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها حكومته لإبرام اتفاق ينهي الحرب على غزة، والتي تسببت بعزلة دبلوماسية متزايدة لـ "إسرائيل".في الأثناء، يطالب عشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بالتوقيع على صفقة لإعادة ذويهم قبل رحلته المرتقبة إلى واشنطن.