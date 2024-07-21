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عربي و دولي

قبل سفره إلى واشنطن.. نتنياهو يلتقي فريق التفاوض

2024-07-21 | 01:24
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قبل سفره إلى واشنطن.. نتنياهو يلتقي فريق التفاوض
قبل سفره إلى واشنطن.. نتنياهو يلتقي فريق التفاوض

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول في رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إجراء مشاورات مع الفريق المكلف بمفاوضات تبادل الأسرى -ظهر اليوم الأحد- قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو متردد في التصديق على صفقة مع حركة حماس قبل سفره إلى واشنطن.
وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن نتنياهو لم يأذن -حتى الآن- لفريق التفاوض بالعودة إلى العاصمة القطرية لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تموز الجاري، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها حكومته لإبرام اتفاق ينهي الحرب على غزة، والتي تسببت بعزلة دبلوماسية متزايدة لـ "إسرائيل".
في الأثناء، يطالب عشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بالتوقيع على صفقة لإعادة ذويهم قبل رحلته المرتقبة إلى واشنطن.
 
قبل سفره إلى واشنطن.. نتنياهو يلتقي فريق التفاوض

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

واشنطن

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