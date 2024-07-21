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عربي و دولي

الحوثيون يعلنون إستهداف أم الرشراش وسفينة في البحر الأحمر

2024-07-21 | 02:07
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الحوثيون يعلنون إستهداف أم الرشراش وسفينة في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون إستهداف أم الرشراش وسفينة في البحر الأحمر

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على بلدنا
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله.
تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني.
إن عمليات القوات المسلحة اليمنية بمنطقة العمليات البحرية المحددة سابقا ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
 
الحوثيون يعلنون إستهداف أم الرشراش وسفينة في البحر الأحمر

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